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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Bağcılar'da alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Olay yeri

İlk Müdahale Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Vatandaşlar
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında silahlı kavgada taraflardan biri hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Bağcılar Automall Oto Galericiller Çarşısında meydana geldi. İddialara göre, iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, taraflardan biri yanında bulunan silahını çıkarttı. Silahı gören diğer kişi, caddede bulunan bir galeriye girdi. Öfkeli saldırgan oto galerisine girerek kaçan şahsı vurup ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki Abdulkadir Tay isimli şahıs olduğu belirlenirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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