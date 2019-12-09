Bağcılar'da alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bağcılar’da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında silahlı kavgada taraflardan biri hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Bağcılar Automall Oto Galericiller Çarşısında meydana geldi. İddialara göre, iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, taraflardan biri yanında bulunan silahını çıkarttı. Silahı gören diğer kişi, caddede bulunan bir galeriye girdi. Öfkeli saldırgan oto galerisine girerek kaçan şahsı vurup ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki Abdulkadir Tay isimli şahıs olduğu belirlenirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.



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