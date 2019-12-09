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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da 5 hırsız, bir iş hanından para kasasını çalarak kayıplara karıştı İzle

Bağcılar’da 5 hırsız, bir iş hanından para kasasını çalarak kayıplara karıştı İzle

Olay yerinden görüntü

Polis Soygun Para Kasası Hırsız Polis Ekipleri 

-Handan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da 5 katlı bir iş hanının 3. katındaki iş yerinin para kasası 5 hırsız tarafından çalındı. Para kasasını çalarak olay yerinden kaçan hırsızları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay, saat 02.30’da Bağcılar İlçesi Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hanın 3. katındaki iş yerine ait para kasası 5 kişi tarafından çalındı. İş hanının olduğu yere plakası olmayan bir otomobil ve bir motosikletle gelen 5 hırsız para kasasını çaldıktan sonra olay yerinden kaçmaya başladı.
Bu sırada soygunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, ivedilikle hanın olduğu adrese intikal etti. Para kasasını çalan 5 hırsız geldikleri otomobil ve motosiklet ile kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri handa güvenlik önlemleri alarak hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı.
Çalınan para kasasının içindeki miktar yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili geniş inceleme başlatıldı.
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