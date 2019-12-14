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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü - İSTANBUL

Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldü - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar - Apartmandan detaylar - Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylarBağcılar'da 11. kattan düşen kadın öldüİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 1835. Sokak'taki bir apartmanda oturan Gülşen Aydın (42), ikamet ettiği 11. kattan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay Yeri İnceleme ekipleri, apartmanda incelemelerde bulundu.Gülşen Aydın'ın bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

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