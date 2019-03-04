Bagajındaki yangın söndürücü sayesinde aracını yanmaktan kurtardı

-sürücünün yangın söndürücüyü alması

-başka bir vatandaşın kaputu açması

-motor bölümünden çıkan alevler

-yangına müdahale edilmesi



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilinin motor kısmında çıkan yangına bagajındaki yangın söndürücü ile müdahale eden sürücü, aracını yanmaktan kurtardı. Yangın ve müdahale anları ise, cep telefonlarınca kaydedildi. Olay, Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 PE 716 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Aracından duman çıktığını gören sürücü, hemen bagajdaki yangın söndürme tüpünü aldı. Yangına müdahale etmek için otomobilin kaputunun açılmasıyla birlikte motor bölümünden alevler yükseldi. Sürücü, yangın söndürücü ile alevlere müdahale etti. Sürücünün müdahalesi, alevlerin kontrol alınmasını sağlarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaparak alevlerin aracın diğer bölümlere ulaşmasını engelledi. Yangın sonucunda araçta maddi hasar oluştu.

