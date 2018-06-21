Bagajın yan kısmında uyuşturucu çıktı

-Şila'nın görüntüsü



( VAN )- Şila’nın katıldığı operasyonda, 5 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi VAN



- Van’da araç bagajının yan kısmına zulalanmış 5 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı aramada, araç bagajının yan kısımlarına zulalanmış 11 paket halinde toplam 5 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. (MSA-Y)

