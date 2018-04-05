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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bagajdaki motosikletle trafikte yol aldı İzle

Bagajdaki motosikletle trafikte yol aldı İzle

seyir halindeki sürücünün cep telefonuyla bagajında motosiklet taşıyan otomobili çekmesi

Cep Telefonu 

-otomobilin trafikte ilerlemesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir otomobil sürücüsü, bagaja koyduğu motosikletle tehlikeye aldırış etmeden trafikte yol aldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde bir otomobil sürücüsü, bagaja motosiklet yükleyerek trafikte yol aldı. Başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, motosikletin otomobilin bagajına herhangi bir iple bağlanmadan önlem alınmadan konulduğu görüldü.
Bir tekerleği dışarı sarkan motosikleti taşıyan otomobil, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. (Şİ-SD-
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