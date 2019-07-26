Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Bafra semalarında tridem uçuşu - SAMSUN

Bafra semalarında tridem uçuşu - SAMSUN

- Tridem uçuş hazırlıklarından detay görüntü - Pilot ile röp. - Uçuş yapan yolcularla röp. - Tridem uçuştan detay görüntülerSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali kapsamında, 3 kişinin aynı anda yamaç paraşütü yapabildiği tridem uçuşu gerçekleştirdi.Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde, yamaç paraşütü pilotu Ramazan Özçelik, Meryem Tulum ve Buse Öksüz ile tridem uçuşu yaptı. 3 kişinin aynı anda yamaç paraşütü ile atlaması heyecanlı anlar yaşattı. Atlayışı vatandaşlar ilgiyle takip etti.Özçelik, AA muhabirine, Bafra'da ilk kez denedikleri tridem uçuşunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Meryem Tulum ise ilk defa paraşütle atlayış yaptığını dile getirerek, "İlk uçuşum biraz heyecanlı oldu. Arkadaşımla birlikte cesaretimizi toplayarak paraşütle atlayış yapmak istedik. İkimiz de aynı paraşütte olmayı isteyince pilot bize bu teklifi yaptı ve biz de kabul ettik." diye konuştu.
Buse Öksüz de ilk defa denediği uçuş öncesinde çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Yamaç Paraşütü Bild Muhabir Paraşütle Atlayış Cesar 

İlgili Foto Galeriler
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Elektrikli Akrepler Sahaya İndiElektrikli Akrepler Sahaya İndi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı