Bafra'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı İzle



- Samsun’da meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı. Kaza, Samsun’un Bafra ilçesi Samsun-Sinop karayolu 38. kilometresinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Sinop'a doğru seyir halinde olan İsmail Özyılmaz idaresindeki 19 BC 340 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete giden Onur Altay Emirza yönetimindeki 55 JA 929 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 55 JA 929 plakalı otomobil savrularak sol taraftaki bariyerlere çarpıp yola savruldu. Kazada otomobil sürücüleri İsmail Özyılmaz ve Onur Altay Emirza ile Bahar Değer Emirza, Mariana Manin, Jvliana Manin ve Vedat Değer yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Vedat Değer ile Jvliana Manin tedavi altına alındıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada, Bahar Değer Emirza, Mariana Manin ve sürücüsü Onur Altay Emirza'nın ağır yaralandıkları ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bahar Değer Emirza ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

