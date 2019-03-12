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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Bafra'da sopalı kavga: 8 yaralı - SAMSUN

Bafra'da sopalı kavga: 8 yaralı - SAMSUN

- Bafra'da sopalı kavga - 8 yaralı - Kavgaya karışan ailelerden detaylar - Olay yerine gelen polisler Samsun 'da sopalı kavga: 8 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde, iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bafra 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir davanın duruşmasına katıldıktan sonra adliyeden çıkan U. ve D. aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Olay yerine gelen polisler tarafından yatıştırılıp Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri alınan taraflar daha sonra serbest bırakıldı.İlçedeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tekrar karşı karşıya gelen aileler arasında sopaların da kullanıldığı kavga başladı.
Olayda, birbirlerini darbeden taraflardan M.D, F.D, A.D, F.D, A.U. H.U, A.U. ve K.D. yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede güvenlik önlemleri aldı.

Polis Hastane Arbede Irak 

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