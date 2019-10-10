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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı - SAMSUN

Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı - SAMSUN

- Silahlı kavga - Ambulans ve binadan detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralanan şahsı ambulansa taşımalarıBafra'da silahlı kavga: 1 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde 33 yaşındaki Mertcan Tosun, tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hacı Nabi Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi ile Tosun arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine silahla Tosun'u kafasından ve bacağından vuran zanlı, olay yerinden kaçtı.Yaralanan Tosun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahlı Kavga Nadan Sağlık Ekipleri 

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