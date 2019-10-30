Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bafra’da otomobil ticari araçla çarpıştı : 7 yaralı

Bafra’da otomobil ticari araçla çarpıştı : 7 yaralı

-İtfaiye ekipleri araçta sıkışan bir yaralıyı çıkarırken

Acil Servis Hastane Trafik Kazası 112 Acil Servis Ticari Araç 

--Araçta sıkışan yaralı sedye ile ambulansa alınması
--Detay
--Kazaya yapan araçlardan görünüm

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun istikametine seyir halinde olan Şevket Arıcı idaresindeki 55 JF 663 plakalı otomobil önünde seyir eden ve Elifli Kavşağı'na dönüş yapan Mustafa Avcı'nın kullandığı 55 JN 145 hafif ticari araçla çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada Mustafa Avcı, Münevver Karagüzel, Levent Kol, Emre Cengiz, Mertcan Özlek(16) , Şevket Arıcı ve Burak Arıcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (ŞU-SLH
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı