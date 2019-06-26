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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bafra’da kazada can pazarı:4 yaralı

Bafra’da kazada can pazarı:4 yaralı

Yarı ticari araçta bulunan yaralının itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa götürülmesi

Hastane Bild Ticari Araç 

-Ambulansın hareket edişi
-Kazaya karışan araçlar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, ilçe merkezine 9 kilometre mesafede bulunan Türbe-Kalaycı Kavşağı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türbe istikametinden gelen Mahmut Demir idaresindeki 55 JT 255 plakalı hafif ticari araç ile Koşu Mahallesi istikametinden Bafra istikametine seyir halinde olan Emrah Demirel'in kullandığı 55 AAV 806 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada iki araç da hurdaya dönerken çarpışmanın şiddetiyle ticari araç kanala savruldu. Kazada sürücü Emrah Demirel, otomobilde bulunan Aydan Demirel, ticari araç sürücüsü Mahmut Demir ve araçta bulunan eşi Aynur Demir yaralandı. Yaralılardan Mahmut Demir ve Aynur Demir olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralan Mahmut Demir ve Aynur Demir, Bafra Devlet Hastanesi, Emrah Demirel, Aydan Demirel ise Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Aynur Demir, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Eşi Mahmut Demir’in ise durumu ciddiyetini koruyor. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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