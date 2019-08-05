Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bafra'da dolmuşçuların hat tepkisi - SAMSUN

Bafra'da dolmuşçuların hat tepkisi - SAMSUN

- Bafra'da dolmuşçuların kontak kapatma eylemi - Dolmuşçuların belediye önüne gelmesi - Dolmuşçuların yolu kapatması - 1 ve 3 Nolu Dolmuş Hattı Başkanı Yalçın Kurtça'nın konuşmasıBafra'da dolmuşçuların hat tepkisiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde dolmuşçular hat tepkilerini Belediye önünde kontak kapatarak gösterdi.Belediye önüne araçlarıyla gelen 1 ve 3 nolu dolmuş hattı sürücüleri, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile görüştü.Sürücüler, 2 nolu dolmuş hattının Bafra Devlet Hastanesine yolcu taşımasının müşterilerini azalttığını ve mağdur olduklarını belirterek, konunun çözülmesini istedi.1 ve 3 Nolu Dolmuş Hattı Başkanı Yalçın Kurtça, "Biz kimsenin Bafra Devlet Hastanesine çıkmamasından yana değiliz, o tarafta 5 tane mahalle var, elbette çıkacaklar. Kimse mağdur olmasın ama Kirazlar Kavşağı'ndan çıkıp benim müşterimi alacak, böyle birşey yok. Halbuki bir link oluşturulsa oradan çıkılsa daha güzel olacak." diye konuştu.
Belediye Başkanı Kılıç, dolmuşçuları konuyu görüşmek için makamına davet ederken, araçlarını da Belediyenin önünden çekmelerini istedi.

İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı