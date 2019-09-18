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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bafra'da alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı İzle

Bafra'da alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı İzle

-Olay yerinden detay

( SAMSUN ) SAMSUN

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Ruhsatsız Silah 112 Acil Servis 


- Samsun'un Bafra ilçesinde alacak-verecek kavgasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay, Tabakhane Mahallesi Sınama Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar D. (19) ile Bülent Yavuz(42) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar D. üzerinde bulunan ruhsatsız silah ile Bülent Yavuz'a ateş etti. 3 kurşun isabet eden Bülent Yavuz yaralandı. Yaralı, 112 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Serdar D.'yi olayda kullandığı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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