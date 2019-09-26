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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
- BAE’nin İlk Astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na Ulaştı

- BAE’nin İlk Astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na Ulaştı

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( BAIKONUR ) - BAE’nin ilk astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı BAIKONUR

- Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk astronotu Hazzaa Al Mansouri ve ona eşlik eden Rus kozmonot Oleg Skripochka ve NASA astronotu Jessica Meir, altı saatlik bir yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilk astronotu Hazzaa al-Mansoori Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştı. Ülkenin ilk astronotu Hazzaa al-Mansoori uzayda 8 gün kalacak. Rus kozmonot Oleg Skripochka ile NASA astronotu Jessica Meir’i taşıyan Soyuz MS-15 uzay kapsülü dün Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden yerel saatle 19.57’de fırlatılmıştı. Bu görev için dünyanın dört bir yanından destek aldığını belirten 35 yaşındaki Mansoori, “Bugün ülkemin hayallerini ve amaçlarını tamamen farklı bir boyuta taşıyorum. Bu görevde Allah bana başarı nasip etsin” dedi.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Twitter hesabından ekibin istasyona giriş anına dair video paylaştı.
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