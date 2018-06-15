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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Al Nahyan, Etiyopya'da - ADDİS ABABA

BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Al Nahyan, Etiyopya'da - ADDİS ABABA

- Araç konvoyunun gelişi - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın karşılanması - Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya gelmesi - İki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalanması ADDİS ABABA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa 'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından Milli Saray'da karşılandı. Görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli konularda anlaşmalar imzalandı.

Başkent 

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