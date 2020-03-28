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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- BAE’de korona virüs salgını sonrası sokaklar boş kaldı

- BAE’de korona virüs salgını sonrası sokaklar boş kaldı

Boş sokaklar

Polis Market Sağlık Çalışanları Sokağa Çıkma Yasağı Trol 

-dezenfekte yapan görevliler
-detay

( DUBAİ ) DUBAİ

- Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) korona virüs salgını sonrası sokaklar boş kaldı. Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. BAE, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkeler arasında bulunurken, salgını kontrol altına almak için ülke genelinde dezenfekte çalışmaları başlattı. BAE’de sokağa çıkma yasağı nedeni ile tüm cadde ve sokaklar ıssızlaşırken, polis, asker, sağlık çalışanları gibi önemli meslek grupları bu yasaktan muaf tutuldu. BAE’de havalimanı, banka, eczane, market gibi iş yerleri açık tutulurken, zorunlu ihtiyaç kapsamı dışında bulunan tüm iş yerleri kapalı tutuluyor. Yetkililer, zorunlu ihtiyaçlar dışında herkesin evde kalması çağrısında bulundu. BAE’de toplam korona virüs vakası 468’e, hayatını kaybedenler ise 2’ye ulaştı.
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