Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı - SİVAS

- Sıkışan güvercinin kurtarılması - İtfaiye ekiplerinin bacaya düşen güvercini kurtarmak için bacanın alt bölümünü kesmesi - İtfaiyecinin açılan bölümden güvercini eliyle dışarı çıkarması Sivas 'ta bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardıSİVAS (AA) - Sivas 'ta bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek üyeleri Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinde haber verdi.Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı.Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin uçarak uzaklaştı.
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