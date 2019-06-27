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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bacanağının aracına benzin dökerek ateşe verdi

Bacanağının aracına benzin dökerek ateşe verdi

Kundakçının polisin kolunda yürümesi

Polis Akalan Benzin 

-Adliye binasına girişi
-Denizevleri Polis Merkezi dış görüntüsü
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir kişi geceleyin bacanağının park halindeki aracının üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü.(45) aralarında miras meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu ileri sürülen bacanağı S.Y.'nin (46) park halindeki 55 C 0068 plakalı aracına benzin dökerek ateşe verdi. Bu sırada evinin balkonundan olayı gören S.Y., bacanağını tanıyarak arıcının yanında ne yaptığını sorup tepki gösterdi. S.Y., yanan aracına müdahale edip söndürürken, olay yerinden kaçan Ş.Ü. ise polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu kabul eden Ş.Ü. Denizleri Polis Merkezine teslim edilirken, aracın kaputunun üzerinde yanıktan dolayı maddi hasar meydana geldi. Polis olay yerinde içinde benzin kalıntısı bulunan 5 litrelik su bidonu ele geçirdi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.Ü. "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve araç kundaklamak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-SLH-
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