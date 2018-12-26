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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bacanağı tarafından vurulan kişi öldü - SAKARYA

Bacanağı tarafından vurulan kişi öldü - SAKARYA

- Olay yerinden detaylar - Markete isabet eden mermilerden detaylar - Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemeleri Sakarya 'da bacanağı tarafından vurulan kişi öldüSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Hendek ilçesinde bacanağı tarafından vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde Nuri Becit (53) ile Ali B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ali B, yanındaki tabancayla Becit'e ateş etti.Saldırıda ağır yaralanan Becit, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede çevredeki bir marketin camına 4 merminin isabet ettiğini, markette yaralanan olmadığını tespit etti.Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli Ali B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Hastane Market Polis Ekipleri 

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