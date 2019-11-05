Bacaklarından engelli olan öğrenciye akülü araç - ŞIRNAK
- Bacaklarından engelli olan öğrenci - Akülü aracın görüntüleri - Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın görüntüleri - Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın akülü aracın Servet Munğan'a hediye etmesi - Servet Munğan'ın akülü araca binmesi ve sınıfına gitmesi - Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın okuldan ayrılışıBacaklarından engelli olan öğrenciye akülü araç - Silopi Atatürk Anadolu Lisesinde okuyan ve bacaklarından engelli olan Servet Munğan'a ilçe kaymakamlığı, ilçe emniyet müdürlüğü ve öğretmenler akülü araç alarak hediye etti.ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi bacaklarından engeli Servet Munğan'a Okul Müdürü İsmail Aslan, öğretmenlerle bir araya gelerek akülü araç almak için yardım kampanyası başlattı. Durumdan haberdar olan ilçe kaymakamlığı ve ilçe emniyet müdürlüğü gereken kampanyaya dahil olmak istediklerini belirterek bu kapsamda Servet Munğan'a akülü araç aldılar.Bu gün okula gelerek Servet Munğan'a akülü aracını takdim eden İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, okul öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Servet Munğan'a yeni akülü aracıyla sınıfa kadar eşlik eden Kaymakam Işıktaş, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti.Servet Munğan'la vedalaşan Kaymakam Işıtkaş ve beraberindekiler buradan ayrıldı.Kaymakam Sezer Işıktaş'a İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Barış Saglar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan eşlik etti.
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