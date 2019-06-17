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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bacağından vurulan şahıs otomobiline binerek hastaneye gitti İzle

Bacağından vurulan şahıs otomobiline binerek hastaneye gitti İzle

Araçtan inceleme yapılmasından görüntü

Polis Hastane Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi Pompalı Tüfek 

-Polis ekiplerinden görüntü

( DENİZLİ ) -- Denizli’de silahlı kavga: 1 yaralı DENİZLİ

- Denizli’de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan olayda, mahalledeki bir büfe önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu devreye silahlar girdi. Olayda üzerine pompalı tüfekle ateş edilen Hakan Y., (35) isimli şahıs bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Ardından şahıs 09 RB 544 plakalı araca binerek olay yerinden uzaklaşıp özel bir hastaneye gitti. Hakan Y., kendi imkanları ile geldiği hastanede tedavi altına alındı. Hastane polisin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler camı ve kaportasında çok sayıda saçma izi bulunan otomobilde detaylı bir inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M. D., ve İ. G., gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
(GC-
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