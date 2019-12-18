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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı - MERSİN

Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı - MERSİN

- Bacağına çelik kanca saplanan işçi - İtfaiye ekiplerinin yaralı işçiye müdahalesi Mersin 'de bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde bacağına çelik kanca saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde özel bir hazır beton firmasında çalışma yapıldığı sırada işçi Recep Zincirbüken'in bacağına henüz belirlenemeyen nedenle çelik kanca saplandı.Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.Yaralı Zincirbüken, yapılan ilk müdahalenin ardından bacağındaki kancayla birlikte özel bir hastaneye sevk edildi. Burada Zincirbüken'in bacağındaki kanca, spiral yardımıyla çıkarıldı.Recep Zincirbüken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Hastane 

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