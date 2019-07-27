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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bacağı kırılan keçisini kucağında kliniğe getirdi

Bacağı kırılan keçisini kucağında kliniğe getirdi

Kadının keçiyi kucağında veterinere getirmesi

İsaf Keçi Sıradışı 

-Keçinin muayenesi
-Kadının keçiyi kucağına alarak klinikten ayrılması
-Keçinin ses çıkarması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniği bu sefer sıradışı bir misafiri ağırladı- Keçi klinikten çıkarken teşekkür edercesine ses çıkarınca renkli anlar yaşandı İSTANBUL

- Üsküdar’da bir kadın, bacağından yaralanan keçisini kucakladığı gibi Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniği’ne getirdi. Bacağı kırılan keçi veteriner hekim tarafından muayene edildi. Kadın, keçiyi tekrar kucağına alıp klinikten ayrılırken, keçinin teşekkür edercesine ses çıkarması renkli anlara sahne oldu. Üsküdar’da bir kadın, bacağından yaralanan keçisini kucağına aldığı gibi Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniği’ne getirdi. Veteriner hekimler, yaralı keçiyi burada muayene etti. Keçinin yaklaşık 15 gün önce bacağının kırıldığı ve kemiklerinin kaynamaya başladığı anlaşıldı. Kadının kucağında getirdiği keçi hem veterinerlerin hem de klinikteki diğer vatandaşların ilgi odağı oldu. Keçinin sahibi, muayenenin ardından keçisini tekrar kucağına alarak klinikten ayrıldı. Keçinin kapıdan çıktığı sırada teşekkür edercesine ses çıkarması ise klinikte renkli anlara sahne oldu.
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