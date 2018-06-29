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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bacadan çıkan yangın panik oluşturdu İzle

Bacadan çıkan yangın panik oluşturdu İzle

İtfaiye aracının yangın yerine gelmesi

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Oğlan Yangın Yeri Polis Ekipleri 

-İş yerinden görüntüler
-İtfaiye erlerinin yangın alanına gitmesi
-Yangına müdahale
-Vatandaşların yangını izlemesi
-Polisin güvenlik önlemi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Lokantanın bacasından çıkan yangın Yeni Çarşı’da bulunan esnaf ve vatandaşlarda panik oluşturdu. Balıkesir’in Karaoğlan Mahallesi Baruthane Caddesi Yeni Çarşı içinde lokanta olarak çalışan bir iş yerinin bacasında biriken yağlar yangına sebep oldu. Sabah saatlerinde bacadan çıkan yangın nedeniyle oluşan duman, uzak mesafelerden gözüktü. Çarşı esnafının 110 itfaiyeye haber vermesinden sonra, esnaf vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yangın tüpleri ile yaptılar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2 yangın söndürme aracı ile baca yangınına müdahale etti. 2 katlı işyerinin üst katında hasar meydana geldiği öğrenildi. Baca yangını esnasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre yangının baca içersinde biriken yağın tutuşmasından meydana geldiği anlaşıldı. Çıkan yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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