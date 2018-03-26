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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Baca yangını korkuttu

Baca yangını korkuttu

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Uttu 

-OLAY YERİNDEN DETAY

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Kumludere Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bacada kurumların tutuşması sonucu yangın çıktı. İş yeri sahipleri durumu hemen 110 itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu yangının baca içerisinde bulunan kurumların tutuşması sonucu meydana geldiği anlaşıldı. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
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