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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Baca işçilerin üstüne devrildi: 2 yaralı

Baca işçilerin üstüne devrildi: 2 yaralı

Kazazede ile röportaj

Çatı Katı Şiddetli Fırtına İmalathane 

-Olay yerinden detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde şiddetli fırtınaya dayanamayan baca, yan binada çalışan işçilerin üzerine devrildi. Olayda 2 işçi yaralandı. Olay, saat 16.00 sıralarında İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı 922 Sokakta meydana geldi. Binanın yanına sonradan yapılan baca fırtınanın etkisiyle yan binanın çatı katına devrildi. Olay sırasında çanta imalathanesinde çalışan Vecdi B. (37) ve Mehmet Suud K. (38) devrilen bacanın parçalarının üzerlerine düşmesiyle hafif yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri hemen emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans da sevk edildi. Yaralılardan Vecdi B.’nin tedavisi olay yerinde yapılırken, Mehmet Suud K. İse Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastahanesine kaldırıldı. Mehmet Suus K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. “Ucuz atlattık” Olayda kafasına darbe aldığını anlatan Vecdi B., “Çalıştığımız sırada birden tavan üzerimize çöktü. Ne olduğunu anlamadık. Sonra bacanın devrildiğini anladık. Olayı çok ucuz atlattık. Ciddi bir şeyimiz yok ancak maddi anlamda çok zararımız oldu” ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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