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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Babil'in UNESCO Dünya Miras Listesi’ne eklenmesi - BABİL

Babil'in UNESCO Dünya Miras Listesi’ne eklenmesi - BABİL

- Babil 'deki tarihi sit alanından genel ve detay görüntüler - Babil Eserler Araştırma Kurumu Başkanı Tahir Abbas ile röportaj - Babil li kadın aktivist Neda Mubarek ile röportaj Babil ’in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi’ne alınması bölge halkını sevindirdi. Babil Eserler Araştırma Kurumu Müdürü Tahir Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada Babil tarihinin, çok eski yıllara dayandığını ifade ederek, “Vilayet birçok tarihi dönemi yaşadı. Bunların başında Sümerliler geliyor. Babil ’in tarihteki yeri ve geçmişi çok eski olmasına rağmen bu, dün alınan kararla hatırlanmış oldu. Geç de olsa sevindiriciydi.” diye konuştu.
Babil ’in yaklaşık 10 milyar metrekare alana sahip olduğunu söylen Abbas, kent merkezindeki nüfusun da yaklaşık 250 bin olduğunu kaydetti.
- “Gençlere iş fırsatı yaratabilir” Babil li kadın sivil aktivist Neda Mubarek de “ Babil ’in UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınması, bu kadim kentte verilen önemi gösteriyor. Bu, buradaki gençler için çalışma ortamı ve fırsatı yaratabilir.” dedi.
Mubarek, UNESCO kararı sonrası kentin kalkındırılması ve turizm alanına çevrilmesi için merkezi ve yerel hükümetin desteğinin gerektiğini dile getirdi.

Muhabir Hükümet 

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