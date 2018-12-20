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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Babasıyla yaşadığı evi yaktı - GAZİANTEP

Babasıyla yaşadığı evi yaktı - GAZİANTEP

- Yangın çıkan binadan detay görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Baba Galip Ç'nin konuşması - Şehitkamil ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kişi babasının evini ateşe verdiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen kişi babasının evini yaktı.Bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan Orhan Ç. (27), çocuklarıyla birlikte yaşadığı babası Galip Ç'nin Çakmak Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi.Evden dumanların yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, daha sonra soğutma çalışması yaptı.Dumandan etkilenen Orhan Ç, 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yangın nedeniyle evinde hasar oluşan baba Galip Ç, gazetecilere, oğlunun bir süre önce eşiyle tartışarak evinden ayrıldığını bundan dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

Evde olmadıkları sırada oğlunun evini yaktığını belirten baba, "Yaklaşık 5 yıl önce oğlum tedavi görmüştü. Oğlumun tedavi olabilmesi ve 2 torunumun geleceği için yetkililerden yardım istiyorum." diye konuştu.

Psikoloji Bild Nadan Yangına Müdahale 

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