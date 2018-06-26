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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Babasıyla denize giren çocuk kayboldu

Babasıyla denize giren çocuk kayboldu

Helikopterle arama çalışmaları

Helikopter 

-Sahilden görüntüler
-detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde ailesi ile birlikte denize giren 11 yaşındaki çocuk kayboldu. Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Çınarsuyu mevkisinde yaşandı. Ailesiyle birlikte piknik yapmak ve denize girmek için Sahilköy Plajı’na gelen Arhan Hakkı Efiloğlu (11) adlı çocuk denizde kayboldu. Babasıyla birlikte denize girdiği sırada denizin dalgalı olması nedeniyle gözlerden kaybolan Efiloğlu için Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri seferber oldu. Sahil Güvenlik helikopterle havadan, DEGAK-1 dalgıçları da denizden arama faaliyetlerini yürütüyor. Çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
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