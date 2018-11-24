Babasıyla aynı kaderi paylaştı - YOZGAT

- Kaza yeri detay görüntüleri - Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesi - Cenazenin olay yerinden kaldırılması - Yozgat 'ta dereye devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi - Sürücünün babasının 8 yıl önce aynı mevkide geçirdiği kazada hayatını kaybettiği öğrenildiYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü.Hud Koçak (33) idaresindeki 66 KD 910 plakalı traktör, Hacılı köyü Büyük Yar mevkisinde dereye devrildi.Koçak, kaza yerinde hayatını kaybetti.Sürücünün cenazesi, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dereden çıkarılarak Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Koçak’ın babası Mustafa Koçak'ın 8 yıl önce aynı traktörle aynı mevkide geçirdiği kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.