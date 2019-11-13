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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Babasının otomobilini kaçıran genç kaza yaptı - ANKARA

Babasının otomobilini kaçıran genç kaza yaptı - ANKARA

- Kazanın gerçekleştiği kara yolu - Otomobilin çarptığı bariyerler - Kazanın etkisiyle yıkılan bariyerler - Kaza yapan otomobil - Kazanın etkisiyle yola saçılan otomobilin parçaları - Baba Zekeriya Ş'nin otomobilini incelemesi - Zekeriya Ş'nin arabadaki eşyalarını almasıBabasının otomobilini kaçıran genç kaza yaptı - Ankara 'da babasına ait otomobili kaçıran genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı - Kaza sonrası yaralı halde olay yerinden kaçmaya çalışan genç, polis ekiplerince yakalandı - Kazayı haber alan baba ise olay yerinde hurdaya dönen aracını görünce büyük şok yaşadıANKARA (AA) - Ankara 'da babasına ait otomobili kaçıran genç, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mamak Şahap Gürler Mahallesinde oturan Fatih Ş, babası Zekeriya Ş'den habersiz kapı önünde park halindeki 06 GA 418 plakalı otomobili aldı.Otomobille Samsun yolundan Mamak istikametine giden Fatih Ş, Turgut Özal Bulvarı Karapürçek alt geçidi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.Araç, çarpmanın şiddetiyle yol ortasına savrulurken, sürücü otomobilden yaralı olarak çıktı.Kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan Fatih Ş, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. - Otomobili babasının kullandığını iddia ettiAlkollü olduğu iddia edilen Fatih Ş, Mamak Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, kaza sırasında otomobili babasının kullandığını öne sürdü.Bunun üzerine polisin telefonla aradığı baba Zekeriya Ş, olay yerinde hurdaya dönen aracını görünce büyük şok yaşadı.Otomobilinin kapı önünde park halinde bulunduğunu belirten Zekeriya Ş, aracın oğlu tarafından kaçırıldığını polis ekiplerinden öğrendi.Bu arada yaralı Fatih Ş. de Mamak Polis Merkezi Amirliğine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü, yaklaşık 1 saat süreyle çift taraflı olarak ulaşıma kapandı.Aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri Direksiyon 

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