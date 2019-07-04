Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı - Anne Gülden Yılmaz'ın konuşması (2) - ANTALYA Haberi
- Anne Gülden Yılmaz'ın oğluyla yürümesi - Anne Yılmaz'ın konuşması - Ağabey doktor Kerem Yılmaz'ın konuşması ANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28), eğitimini tamamladığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde anıldı. (2)
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