Babasının öldürdüğü genç doktor gözyaşlarıyla anıldı (1) - ANTALYA
- Gülnur Yılmaz'ın fotoğrafının olduğu masaya karanfil bırakılması - Anma törenine katılanlardan görüntüler - Gülden Yılmaz'ın annesinin görüntüleri - Ağabey Kerem Yılmaz, öğretim üyeleri ve öğrencilerden detaylar - Salonda gözyaşlarına hakim olamayan katılımcılardan detaylar - Konuşmalardan detaylarANTALYA - Babasının önceden yerleştirdiği GPS (Global Position Sistem) cihazıyla takip ederek arkasından çarptığı otomobilinde tabancayla öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz (28), eğitimini tamamladığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde anıldı. (1)
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