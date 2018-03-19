Babasının kullandığı motosiklet küçük Azra'nın sonu oldu

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( ANTALYA - HD)- Kamyonete arkadan çarpan motosikleti kullanan baba yaralandı, kızı hayatını kaybetti ANTALYA



- Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Korkuteli Karayolu Korkuteli girişinde Hakkı Cengiz (34) idaresindeki 07 RT 237 plakalı motosiklet, yol kenarında duran 41 L 7360 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hakkı Cengiz ile arkasında bulunan 7 yaşındaki kızı Azra Nur Cengiz yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan ilköğretim okulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Azra Nur Cengiz, Korkuteli Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (AD-SÇ-NT

