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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Babasının çöpten topladığı kitapları okuyor

Babasının çöpten topladığı kitapları okuyor

Çocuk ve babasından görüntü

-Hurdalardan görüntü
-El arabasından görüntü
-Sokak ve caddelerden görüntü
-Babanın çöpleri karıştırması
-Röpler
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- Hurdalar arasında eğitime hazırlanıyor ADIYAMAN

- Adıyaman’da, hurdacılık yapan babası ile beraber hurda toplamaya çıkan 6 yaşındaki Gülistan, babasının çöpte bulduğu kitaplarla eğitime hazırlanıyor. Adıyaman’da, yaşayan 70 yaşındaki Şeyh Mehmet Fırat’ın 10 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Gülistan Fırat’ın okuma azmi görenleri duygulandırıyor. Yaklaşık 1 yıldır babası Şeyh Mehmet Fırat ile beraber hurda toplamaya çıkan 6 yaşındaki Gülistan Fırat, babasının çöpler içerisinde çıkardığı kitapları ve dergileri el arabası üzerinde okuyup, karamalar yaparak eğitime hazırlanmaya çalışıyor. Bu yıl, ilköğretim 1. sınıfa başlayacak olan Gülistan, tek hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.

Babasının ısrarla benimle gelme demesine rağmen evde durmayarak babasının peşinden giden Gülistan, babasın hurda toplamak için kullandığı el arabasına koyduğu mindere oturarak hem elinde bulunan kitapları okuyor hem de çöpten çıkarılan kitapları tek tek inceliyor. Okumayı çok sevdiğini vurgulayan Gülistan Fırat, “Babamı çok seviyorum, dersi de çok seviyorum. Her yere babamla beraber gidiyorum. Babamın el arabası üzerinde kitap okuyorum. Okumayı çok seviyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Kitap okumak iyi güzel” dedi.
Daha sonra konuşan Gülistan’ın babası Şeyh Mehmet Fırat, “Hurda topluyorum, kızımla beraber. Kızım kitaplara bakıyor. Çat, pat yazılar yazıyor. Kitap okumayı çok seviyor. Evde durmuyor her zaman benimle beraber geliyor. Ben hurda toplarken oda kitap okuyor. Evde hiç durmuyor ben nereye gidersem oda geliyor. Ben diyorum ki ağlamasın benimle gelsin. Gelip arabaya biniyor sonra geziyoruz” diye konuştu.

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