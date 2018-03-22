Babasının cenazesine giden hamile kadın kazada hayatını kaybetti İzle



- Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklerine hamile bir kadın hayatını kaybederken, 7 kişide yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Acıpayam İlçesi Akalan Mahallesi’nde meydana geldi. Sülümen mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Süleyman A., yönetimindeki 20 E 4171 plaka araç henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü karşı yönden gelen Muhammet A., 20 GP 803 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Muhammet A., Ahmet A., Esra A., Beytullah A., Durdu A., Eğmen A., Ayşe A., ve S.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Acıpayam ve Denizli’deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ikiz bebeklerine hamile olduğu öğrenilen Ayşe A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz kadının vefat eden babasının cenazesine katılmak için ilçeye bağlı Hisar Mahallesine gittiği belirtildi. Kazanın ardından jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(GC-SÇ)

