Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Babasının cenazesine giden hamile kadın kazada hayatını kaybetti

Babasının cenazesine giden hamile kadın kazada hayatını kaybetti

-Olay yeri görüntü

( DENİZLİ ) -- Denizli'nin Acıpayam ilçesi'nde meydana gelen kazada babasının cenazesine giden halime kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı DENİZLİ

Hastane Jandarma Trafik Kazası İkiz Bebekler Hamile Kadın 


- Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiz bebeklerine hamile bir kadın hayatını kaybederken, 7 kişide yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Acıpayam İlçesi Akalan Mahallesi’nde meydana geldi. Sülümen mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Süleyman A., yönetimindeki 20 E 4171 plaka araç henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü karşı yönden gelen Muhammet A., 20 GP 803 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Muhammet A., Ahmet A., Esra A., Beytullah A., Durdu A., Eğmen A., Ayşe A., ve S.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Acıpayam ve Denizli’deki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ikiz bebeklerine hamile olduğu öğrenilen Ayşe A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz kadının vefat eden babasının cenazesine katılmak için ilçeye bağlı Hisar Mahallesine gittiği belirtildi. Kazanın ardından jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(GC-SÇ)
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Hamile Olduğunu Öğrendi Ama...Hamile Olduğunu Öğrendi Ama...
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı