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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Babasını öldürdüğü iddia edilen genç kız annesiyle el ele adliyeye geldi

Babasını öldürdüğü iddia edilen genç kız annesiyle el ele adliyeye geldi

Polislerden görüntü

Genç Kız Polis Merkezi Cinayet Anı Polis Ekipleri Cinayet 

-Genç kız ve annesinden görüntü
-Anne ve kızın el ele tutuşması
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detay
-arşiv görüntüler
-Foto

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, annesiyle tartışan babasına kurşun yağdırarak öldürdüğü iddia edilen genç kız ile olay anında yanında bulunan annesi, el ele tutuşarak Adıyaman Adliyesine sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, önceki gece Yeşilyurt Mahallesi 2146 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden D.B. (19) isimli genç kız, gece saatlerinde annesi C.B. (38) ile tartışan öz babası Yusuf B. (44) ile kavga etmiş ve yanında bulundurduğu tabancayla babasına ateş açmıştı. Öz babasına defalarca kurşunlar yağdıran D.B., olay sonrası ismi öğrenilemeyen bir erkek arkadaşını arayarak olayı anlatmıştı. Durum üzerine olaydan sonra olay yerine gelen ismi öğrenilemeyen arkadaş ile babasını öldüren D.B. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülmüştü. Kızı tarafından öldürülen Yusuf B.'nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.Olay sonrası polis merkezine götürülen D.B. ile sonradan olay yerine gelen arkadaşı sorguya alındı. Polis merkezinde sorgulanan D.B.'nin arkadaşı olayla bir alakasının bulunmaması üzerine serbest bırakılırken cinayet anında evde bulunan ve cinayet öncesi kocasıyla tartışan C.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne ve kızı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sonrası anne ve kızının el ele tutuşarak Adıyaman Adliyesine götürülmesi dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan 19 yaşındaki D.B.'nin babasını öldürdüğü tabancayı nereden bulduğu ise bilinmiyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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