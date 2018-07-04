Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

-Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yapması

-Zanlının adliyeye getirilmesi

-Ölen babanın vesikalığı



( KARAMAN )- Hayatını kaybeden babanın hastaneye gelişi ve doktorun sedye üzerindeki müdahale edişi güvenlik kamerasına yansıdı KARAMAN



- Karaman'da babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki genç, adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sümer Mahallesi 1309 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, erkek kardeşinin başına sandalye ile vurduğu için ailesiyle tartışan 17 yaşındaki Ali K., kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı (45) kalbinden bıçakladı. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih Kavas, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu tarafından kalbinden bıçaklandıktan sonra hastaneye getirilen Fatih Kavas'a sağlık görevlilerinin sedye üzerindeki müdahalesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ali K. (17), özel bir hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Bir gazetecinin babanı niye öldürdün, pişman mısın? sorusuna cevap vermedi. (MD-AH-

