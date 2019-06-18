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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı - ANTALYA

Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı - ANTALYA

- Zanlını asayiş şubeden çıkarılmasıBabasını bıçaklayan zanlı tutuklandıANTALYA (AA) - Antalya 'da babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.Muratpaşa ilçesi Köprülü Caddesi'nde araç kiralama bürosunda tartıştığı babası Enver U'yu "Rambo" tarzı bıçakla boyun ve kollarından yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki Şehmuz U, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı Şehmuz U, adliyeye götürülüşü sırasında, gazetecilerin "Niçin yaptınız, pişman mısınız?" sorularına cevap vermedi.Şehmuz U'nun polise verdiği ifadesinde, babasından sürekli şiddet gördüğünü ve bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğunu söylediği belirtildi.Adliyeye sevk edilen zanlı Şehmuz U, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Baba Enver U'nun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis Hastane Psikoloji 

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