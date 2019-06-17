Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Babasını bıçaklayan genç sürekli şiddet görüyormuş Haberi

Babasını bıçaklayan genç sürekli şiddet görüyormuş Haberi

Zanlı detay

Hastane Psikoloji Komando Sağlık Ekipleri 

-Zanlının çıkarılması
-Emniyet detay
--ARŞİV

( ANTALYA )- Antalya’da Babalar Günü’nde babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi- Şüphelinin babasından sürekli şiddet görmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü ANTALYA

- Antalya’da Babalar Günü’nde babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin babasından sürekli şiddet görmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Edinilen bilgiye göre, dün Babalar Günü’nde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. İddiaya göre, Ş.U., yaşanılan tartışmanın ardından yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Ender U.’yu hastaneye kaldırdı. Baba Ender U.'nun boğazı ve sağ gözü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden 8 bıçak darbesi aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay sonrası gözaltına alınan Ş.U., ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.U.’nun ilk ifadesinde babasından sürekli şiddet gördüğü için psikolojisinin bozulduğu ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı