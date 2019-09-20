-Ömer Edge’bin babası ile vakit geçirmesi

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-Ömer Edge’nin açıklaması



( HAMBURG ) - Babasını 36 yıl sonra buldu, Türkiye’ye getirmek istiyor- Ömer Edge: “Babamı, Türkiye’ye getirmek istiyorum” HAMBURG



- Almanya’da huzurevinde yaşayan babası Tayfun Edge’yi 36 yıl sonra ilk kez gören ve Türkiye’ye getirmek için hukuki mücadele veren Ömer Edge, “Resmi işlemleri zaten 6 ay önce başlatmıştık. O işlemler devam ediyor. mahkeme sürecini takip ediyor. Her şey olumlu sonuçlarsa Türkiye’ye götüreceğiz. Bakımını Türkiye’de yapacağız. Burada kimsesi yok. Kız kardeşim ben bir şekilde bakımını yapıp devam edecek hayatına” dedi.

Almanya’nın Hamburg kentine işçi ailesi olarak gelen Eskişehirli Tayfun Edge (63) ile İstanbul’da yaşayan oğlu Ömer Edge’nin (38) 36 yıl sonra ikinci kez buluşması, baba-oğul arasında hüzün ve sevinci birlikte yaşattı. Babasından 36 yıldır haber alamayan ve İstanbul’da yaşayan oğlu Ömer Edge, babasının adresini geçtiğimiz Nisan ayında bularak, kaldığı huzurevinde görüşmüşlerdi. Babasının 1983’de “Tebliğciler” adlı bir gruba katılarak Afganistan’a gittiğinde kendisinin 2, kardeşinin ise 1 yaşında olduğunu söyleyen ve İstanbul’da şoför okulu işleten Ömer Edge “O tarihten beri babamdan bir daha haber alamadık. Babam Afganistan’a gidince yalnız kalan annem, beni ve kız kardeşim Arife’yi alıp 1983’de Türkiye’ye dönmüş. Babam 3 yıl sonra geri dönmüş ve burada çalışmaya başlamış. Geçirdiği iş kazasında kafasının yarısını kaybetmiş. Kendisinden bir daha hiç haber alamadık” dedi.

Hamburg-Rahlstedt’de kaldığı bir evde babasına ulaşan Edge, "Babam 1999’dan beri Rahlstedt’de bir huzurevinde kalıyor. 2001 yılında babamın halası beni buldu ve babamın yaşadığını söyledi.



Araştırmaya başladım. 2007’de mahkemeye başvurdum, bir sonuç çıkmadı. Köln’den bir aracıya ulaşarak konsolosluğa yazdık ve yerini tespit ettik. Sonra Hamburg’da bir Türk Avukat bularak araştırmaya başladık ve yerini bulduk. Babamın huzurevindeki bakıcısı Claudia adlı Alman görüşmemize sıcak bakmayınca biz de resmi talepte bulunarak işlemleri başlattık” dedi.

"Resmi işlemleri zaten 6 ay önce başlatmıştık” Nisan ayında Almanya'ya gelerek babasıyla ilk kez görüştüğünü ifade eden Edge, "Babam felçli ve yatalak bir hasta olmuş. Beni tanımadı ama eski resimlerimizi yanımda getirdiğimde bizi hatırladı. Babam burada perişan bir halde yalnız kalıyor. Aile bağları kopmuş ve abileri dahil ailesinden kimseyle görüşmemiş” diyerek, onu Türkiye’ye götürmek istediğini söyledi.



6 ay sonra ikinci defa Hamburg’a babasını görmeye gelen Ömer Edge’nin, babasıyla görüşmesine izin verilmedi. Babasıyla ilgilenen kurumun avukatının kesin talimat vererek babasıyla görüşmesini engellediğini söyleyen Ömer Edge “6 ay sonra geldiğimizde babamın vasi olarak atanan Avukatın olumsuz tavrı ile karşılaştık, babamızı bize göstermedi. Bir çok kişiyle görüşme yaptık ama görüşemeyeceğimizi söylediler. Bir gün sonra babamın hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Hangi hastanede olduğunu bilmiyorduk. En yakın hastaneyi araştırdık ve babamızın hangi hastanede kaldığını tespit ettik. Hastaneye ziyarete geldik, burada gördük sağlık durumu iyi, ilk dönemle kıyasladığımızda bir sıkıntısı yok. Ama bakıcı firması değiştiği için gıda da sorun varmış, yemek istemiyormuş. Psikolojik olarak kötüymüş. İnşallah zamanla düzelecek” ifadelerini kullandı. Avukat ve Konsoloslukla görüştüklerini kaydeden Ömer Edge, “Resmi işlemleri zaten 6 ay önce başlatmıştık. O işlemler devam ediyor. Avukatımız Norbert Müller işlemlere devam ediyor, mahkeme sürecini takip ediyor. Her şey olumlu sonuçlarsa Türkiye’ye götüreceğiz. Bakımını Türkiye’de yapacağız. Burada kimsesi yok. Kız kardeşim ben bir şekilde bakımını yapıp devam edecek hayatına” dedi.



