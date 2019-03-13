Babasından öğrendiği şemsiye tamirciliği mesleğini 70 yıldır yapıyor İzle

-Şemsiye parçaları

-Tamir işlemleri ve tamamlanan şemsiyeler

-İş yeri dış detay ve ustalık belgeleri

-Röportaj



( KAHRAMANMARAŞ )- İlerlemiş yaşına rağmen şemsiye tamirciliği yapan Hacı Boyar, kalitesiz Çin mallarından dertli KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta 70 yıldır şemsiye tamiratı işini yapan Hacı Boyar, (78), ilerlemiş yaşına rağmen kentin son tamircisi olarak vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor. Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi’ndeki küçük iş yerinde yaklaşık 40 yıldır tamirat işi yapan Boyar, kentte kendisinden başka şemsiye tamircisinin kalmadığını söyledi.



Kendisine tamir için getirilen ithal şemsiyelerin kalitesizliğinden yakınan Boyar, geçmişte şemsiyelerin Türkiye’de üretildiğini ve tamir işlemlerinin de kolay olduğunu söyledi.



Yıllardır baba mesleğini yapan ve bu sayede 2 erkek çocuğunu büyütüp okuttuğunu söyleyen Hacı Boyar, mesleğin son temsilcisinin kendisi olduğunu ve şemsiye tamir işinde kalifiyeli eleman yetişmediğini kaydetti.

Derme çatma iş yerinde ekmeği için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Boyar, “Ben bu işi babamdan öğrendim 78 yaşındayım ve yaklaşık 70 yıldır da bu mesleği yani şemsiye tamiri yapıyorum. Önce şemsiyeler Türkiye’de üretiliyordu ve sağlamdı. Şimdi şemsiyeler Çin’den geliyor ve kalitesiz oluyor ve Çin ürünlerinin kalitesiz olması tamir işlemini de zorluyor. Herhalde oralarda insanlar bir ürünü bozulunca atıyor ve yapmıyor. Ben burada tamir işlemi yapıyorum ve benden başka kimse kalmadı Kahramanmaraş’ta. 1998 yılında emekli oldum ve bu işime devam ediyorum. 2 oğlum var onları bu iş sayesinde okutup büyüttüm. Bu iş için kalfa yetiştirdim ancak yapmıyorlar kendilerine sorduğumda, ‘usta kafamız almıyor yani yorucu ve ince iş’ dediler yani öğrenmek istemediler bu işi” diye konuştu.

(HLL-

