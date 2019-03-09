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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Babasına kızdı, trafikte arabayla terör estirdi

Babasına kızdı, trafikte arabayla terör estirdi

Polis tarafından durdurulan ticari araçtan detay

Akalan Kalaba Alabalık Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Kullanılamaz hale gelen ticari araçtan detay
-Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinden detay
-Olay yerine toplanan kalabalıktan detay
-Genel Detay

( BATMAN )- Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken 8 araca zarar verdi BATMAN

- Batman’da babasına kızan genç evden arabayı alıp trafikte terör estirdi. Polisten kaçan genç 8 araca zarar verdi. Polis 'dur' ihtarına uymayan gencin aracının lastiklerine ateş ederek durdurdu. Olay, Gap Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, babasının 72 EC 210 plakalı ticari aracını izinsiz alan Osman I. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis durmayan sürücünün aracını lastiklerine ateş ederek durdurdu. Kovalamaca sırasında ise Osman I.'nın çarptığı 8 araç zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken aracı babasından izinsiz alan genç polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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