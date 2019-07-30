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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Babasına kızdı çatıyı ateşe verdi - İSTANBUL

Babasına kızdı çatıyı ateşe verdi - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar Babasına kızdı çatıyı ateşe verdi - Pendik'te, babasıyla kavga eden kişi, oturdukları apartmanının çatısını yaktıİSTANBUL (AA) - Pendik'te, babasıyla kavga eden kişi, oturdukları apartmanının çatısını yaktı.Kurtköy Mahallesi Güvercin Sokağı'ndaki 3 katlı binada yaşayan kişi, iddiaya göre, babası ile apartmandan kendisine ait payı istediği için tartıştı.Diğer aile bireylerinin de karışması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Bu arada babasıyla tartışan kişi evin çatısını ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri kavgaya müdahale etti, itfaiye ekipleri de yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.Olayla ilgili baba ile oğlu gözaltına alındı.

Polis Trol 

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