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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti

Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti

Babası Mustafa Saygılı'nın parasını gasp eden Adem'in polis aracından inmesi

Polis Aracı Polis 

-Polisleri arasında yürümesi
-Pişman olduğunu söylemesi
-Adliyeye girişi
-Adliye dış görüntü
-Emniyet dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir kişi iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki A.S., babası M.S.'nin (58) iş yerine giderek babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddia edildi. Baba M.S. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. A.S. olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.


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