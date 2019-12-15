Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Babası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı - BOLU Haberi

Babası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı - BOLU Haberi

- Cenaze namazından görüntülerBOLU (AA) - Bolu 'nun Yeniçağa ilçesinde babası tarafından av tüfeği ile öldürülen 19 yaşındaki Rıza Çolak son yolculuğuna uğurlandı.İlçeye bağlı Yamanlar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından babası Ömer Ç. tarafından av tüfeği ile açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden Rıza Çolak için cenaze töreni düzenlendi.
Köy caminde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından Çolak, yakınları ve köy sakinleri tarafından köy mezarlığına defnedildi. - OlayCumartesi günü Yeniçağa ilçesi Yamanlar köyünde Rıza Ç. (19), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Ömer Ç. (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, daha sonra çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

Jandarma Cenaze Çağa Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı