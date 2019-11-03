Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç toprağa verildi

-Cenaze namazının kılınması



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da üç gün önce tartıştığı babası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 31 Ekim 2019 tarihinde akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi 495. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve alkollü geldiği ileri sürülen baba M.T. (60) ile oğlu Behçet Taner (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.T., eline geçirdiği bıçakla oğlunu karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Behçet Taner, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat edilen ve durumu ağır olan Behçet Taner yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından Karaman Devlet Hastanesi morgundan alınan Behçet Taner'in cenazesi Selman-ı Farisi Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taner’in cenazesi Kazalpa Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Baba M.T. ise olaydan bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



loading...