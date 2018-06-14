Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Babası kazada yaralandı, Minik Muhammed böyle ağladı

Babası kazada yaralandı, Minik Muhammed böyle ağladı

Yerden yatan babadan detay

İlk Müdahale Bayram Tatili Benzin İstasyonu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ağlayan Muhammet'ten detay
-Kaza yapan araçtan detay
-Olay yerinden detaylar
-detaylar

( SİVAS )- Sivas'ta bayram tatili için köylerine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada yaralanan 1 yaşındaki Muhammed Mert yerde yaralı yatan babası için ağlayınca 112 sağlık görevlileri Muhammet'in sakinleştirmek için eldivenden balon yaptı SİVAS

- Sivas'ta bayram tatili için köylerine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada yaralanan 1 yaşındaki Muhammet Mert yerde yaralı yatan babası için ağlayınca 112 sağlık görevlileri Muhammed'i sakinleştirmek için eldivenden balon yaptı. Kaza saat 18.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü yakınlarında Haliminhanı Mevki'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayseri'den bayram tatili için Sivas'a gelen Cihan T., idaresindeki 07 DFR 58 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İlk önce benzin istasyonunun kamera direğine çarpan otomobil bayrak direğine çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Çevredekilerin yardımıyla da araçtan çıkarılan yaralılara 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Eldivenden balon sakinleştirdi Kazanın ardından sürücü Cihan T. yaralı halde ambulans beklerken aynı kazada yaralanan oğlu Muhammed Mert T. yerde yatan babasını görünce ağlamaya başladı.
Yaralı baba ağlayan oğlunu sakinleştirmeye çalışırken, "Allah'ım bu mübarek günde inşallah bir şey olmaz" dedi.
112 sağlık görevlileri uzun süre ağlayan Muhammet'i eldivenden yaptıkları balonla sakinleştirdi. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan Muhammed Mert T., Serdar A., Zeycan T., Beytan A. ambulanslarla Numune Hastanesi ve Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı